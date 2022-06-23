شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب جمعة تنتقل إلى نادى بلونت بوسنسوه الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رحاب جمعة لاعبة كرة اليد المحترفة فى الدورى الإنجليزى عن انتقالها لصفوف نادى بلونت بوسنسوه الفرنسي ، وذلك عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".

رحاب جمعة لعبت فى فريق جينيان الفرنسي التى انضمت له أبريل قبل الماضى بعدما أنهت تعاقدها مع نادى سامبر، وتطمح رحاب جمعة فى أن تحصد مركز جيد مع فريقها هذا الموسم .



رحاب جمعة

ولعبت رحاب جمعة فى الدورى الفرنسى سنوات عديدة حتى تزوجت من فرنسى خلال رحلة احترافها فى فرنسا .

لعبت رحاب في فريق الدرجة الأولى لكرة اليد النسائية بالنادي الأهلي وهي تبلغ من العمر 13 عاما فقط، وبعدها تم عمل منتخب لكرة اليد النسائية في مصر عام 2010، وسافرت معه إلى بوركينافاسو، وفي مرة أخرى إلى المغرب، وهذه كانت خطوتها الأولى نحو العالمية، التي ساعدتها على الاحتراف وهي مازالت تبلغ من العمر 19 عام فقط في نادي حوا سعيدة الجزائري، وكنت وقتها أصغر محترفة في تاريخ كرة اليد المصرية.