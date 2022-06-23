شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثلاث مصريات لنهائيات بطولة نهائى كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهلت كل من ملك خالد وسلمي ايمن واميره قنديل لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث إلى نهائي منافسات بطولة نهائي كأس العالم التي تستضيفها العاصمة التركية (انقره) خلال الفترة من 22 حتى 27 يونيو الجاري .
واحتلت ملك خالد علي المركز السادس من المجموعة الأولي برصيد 1332 نقطة ، بينما حصلت سلمي ايمن المركز الاول من المجموعة الثانيه في الدور قبل النهائي برصيد 1347 نقطة بينما احتلت اميره قنديل المركز الثامن برصيد 1339 نقطة ليتأهلن بذلك للنهائي ضمن افضل 18 لاعبة ، حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات في التصفية وأفضل 4 لاعبات في الترتيب النهائي.
وتنطلق غداً الجمعة فى تمام العشرة صباحاً مسابقات الدور قبل النهائى رجال والذى يشارك به ثلاث لاعبين مصريين وهم مهند طارق ومحمد الجندي فى المجموعة الاولي ، بينما سيشارك احمد اشرف فى المجموعه الثانيه والتي تبدأ فى تمام الساعه الرابعة عصراً.
ويقود الفريق فنيا فى البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، وسامح مجدي المدير الفنى للسلاح ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح ، وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو ، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفنى للفروسية ، ويترأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إداري .