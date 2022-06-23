شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثلاث مصريات لنهائيات بطولة نهائى كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت كل من ملك خالد وسلمي ايمن واميره قنديل لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث إلى نهائي منافسات بطولة نهائي كأس العالم التي تستضيفها ‏العاصمة التركية (انقره) خلال الفترة من 22 حتى 27 يونيو الجاري .‏

واحتلت ملك خالد علي المركز السادس من المجموعة الأولي برصيد 1332 نقطة ، بينما حصلت سلمي ايمن المركز الاول من المجموعة الثانيه في الدور قبل النهائي برصيد 1347 نقطة بينما احتلت اميره قنديل المركز الثامن برصيد 1339 نقطة ليتأهلن بذلك للنهائي ‏ضمن افضل 18 لاعبة ، حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات في التصفية وأفضل 4 لاعبات في الترتيب النهائي.

وتنطلق غداً الجمعة فى تمام العشرة صباحاً مسابقات الدور قبل النهائى رجال والذى يشارك به ثلاث لاعبين مصريين وهم مهند طارق ومحمد الجندي فى المجموعة الاولي ، بينما سيشارك احمد ‏اشرف فى المجموعه الثانيه والتي تبدأ فى تمام الساعه الرابعة عصراً.

ويقود الفريق فنيا فى البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ‏وعمرو سيد المدير الفني للشباب، وسامح مجدي المدير الفنى للسلاح ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح ، ‏وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو ، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفنى للفروسية ، ويترأس ‏البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إداري .