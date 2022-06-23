شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يستغل غيابه عن الأهلي في دروس كروية مع ابنه بالمنزل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، فترة غيابه عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، في نقل بعض خبراته الكروية لابنه كريم وذلك من خلال تدريب يومي بالمنزل.

ونشر كريم معلول ابن نجم الأهلي، صوراً وفيديو عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات الكروية مع والده بالمنزل.

ويحتاج علي معلول إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، قبل العودة إلى الحسابات الفنية للنادي الأهلي.