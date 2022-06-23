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علي معلول يستغل غيابه عن الأهلي في دروس كروية مع ابنه بالمنزل .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - استغل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، فترة غيابه عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، في نقل بعض خبراته الكروية لابنه كريم وذلك من خلال تدريب يومي بالمنزل.

 

ونشر كريم معلول ابن نجم الأهلي، صوراً وفيديو عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات الكروية مع والده بالمنزل.

 

ويحتاج علي معلول إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، قبل العودة إلى الحسابات الفنية للنادي الأهلي.

 

 

ويفتقد فريق الأهلي جهود أكر من لاعب عن مباراته ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر، لظروف الإصابة التي ضربت صفوف أكثر من لاعب.

ويغيب عن الأهلي في مباراة بيراميدز كلا من أحمد عبد القادر في ظل شكواه من الإصابة بمزق في منشأ ‏العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.‏

ويستمر غياب علي معلول وحمدي فتحي ، حيث يعاني الأول من الإصابة بشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، بينما يشكو الثاني من شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى. ‏

 

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على معلول

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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