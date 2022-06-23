شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تصل للجزائر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مدينة وهران بالجزائر بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو القادم بمشاركة 26 دولة.

وكان في استقبال بعثة مصر وفد مقدمة البعثة الذي حضر للجزائر يوم السبت الماضي للترتيب لاستقبال أفراد البعثة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والذي حرصا على استقبال بعثة مصر في مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران .

وشهد استقبال البعثة ترحيب من قبل اللجنة المنظمة وحفاوة الاستقبال حيث حضرت بعثة مصر للجزائر على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل البعثة التي تضم 289 فردا بينهم 183 لاعب و106 أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في رحلة استمرت لمدة أربعة ساعات

تواجد مع البعثة من القاهرة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث .

وكان وفد مقدمة البعثة توجه إلى مدينة وهران يوم السبت الماضي من أجل الترتيب لتسجيل البعثة واستلام مقرات الاقامة ومواعيد التدريبات وتنقلات البعثة وتذليل كافة العقبات قبل وصول بعثة مصر .

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد اجتماعا بأفراد البعثة قبل السفر يوم الثلاثاء الماضي من أجل التأكيد على الثقة في قدرات ابطال مصر وأن المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط خطوة مهمة واحتكاك قوي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واستعدادا للمشاركة في العديد من البطولات الدولية والافريقية في الفترة القادمة .