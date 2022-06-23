شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..مصر تحصد 45 ميدالية بآخر مشاركتها ببطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر للمشاركة في منافسات دورة العاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر بعد غد السبت ببعثة قوامها 177 لاعب ولاعبة.وكانت آخر نسخة من البطولة قد أقيمت عام 2018 بأسبانيا، وحققت مصر خلالها المركز الخامس برصيد 45 ميدالية متنوعة.

جاء رصيد مصر فى دورة البحر المتوسط بأسبانيا مقسمة إلى 18 ذهبية ، و 11 فضية بالاضافة إلى 16 برونزية ، وجاءت ايطاليا فى المركز الأول برصيد 127 ميدالية ثم إسبانيا وبعدها تركيا، فيما تتواجد فرنسا بالمركز الرابع ومصر خامسة.

توج بالميداليات الذهبية كل من محمد إيهاب وسارة سمير وجابر فرحان بميداليتين لكل منهما بمنافسات رفع الأثقال فى الخطف والنتر، بينما حقق رجب عبد الحى ميدالية وحيدة، كما حققت فريدة عثمان ذهبيتين فى السباحة، فيما جاء الباقى عن طريق نانسى طمان فى الجمباز، ورمضان درويش فى الجودو، ودينا مشرف فى تنس الطاولة، وهيثم فهمى فى المصارعة.