شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفني جاهز للمنافسة فى ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات استعداداته في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط والتي تستضيفها دولة الجزائر فى مدينة وهران خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتي 5 يوليو المقبل

وتضم بعثة مصر للجمباز الفني رجال

دكتور جمال مطر مدرب وكابتن شريف جودت مدرب

ودكتور هشام عبدالحميد حكم ودكتور عرفات احمد حكم

واللاعبون .. علي زهران واحمد اشرف وعمر العربي

واحمد علي وزياد خاطر

وتتكون منافسات الجمباز للرجال على 6 اجهزة وهي كالآتي: الحركات الأرضية، جهاز حصان الحلق، جهاز الحلق، جهاز حصان القفز، جهاز المتوازي، جهاز العُقلة وعارضة التوازن. ويسمى اللاعب الذي يشارك في كل المسابقات الست لاعب جمباز عام، أمّا اللاعب الذي يشارك في مسابقة أو مسابقتين فقط فيسمى لاعب جمباز متخصص.

فى حين تضم بعثة الفني انسات

كابتن زكريا محي الدين مدرب وكابتن اماني جمال مدربة

ومريم سمير حكمة وهبة الله زكريا حكمة

واللاعبات .. زينة ابراهيم وجنا هاني وجنا عادل وجنا ابوالحسن ونور امير

وتشمل منافسات الانسات 4 اجهزة وهي

حصان القفزVault Table والمتوازي المختلف الارتفاع Uneven Bars وعارضة التوازن Balance Beam :

والحركات الأرضيةFloor Exercises

وعقد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي جلسة مع بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وانسات والجهاز الفني قبل السفر لتحفيزهم على تقديم اداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر وتحقيق نتائج طيبة تليق بمستوي الجمباز فى الآونة الاخيرة

جدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، التقي فى وقت سابق بعثة مصر المُشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها بمدينة "وهران" بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى5 يوليو المقبل.

وشهد اللقاء مشاركة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية أعضاء بعثة مصر المقرر توجهم إلى الجزائر صباح غد الخميس على متن طائرة خاصة، وفرتها لهم وزارة الشباب والرياضة بالتنسق مع الجهات المعنية.

وتشارك مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط في ١٩ رياضة تتمثل فى:"ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3 3x، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".

واكد الدكتور أشرف صبحى على ثقته فى قدرات جميع اللاعبين واللاعبات أبطال مصر الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر المتوسط، وعزمهم على تقديم أفضل أداء لهم، واعتلاء منصات التتويج ، والفوز بمختلف الميداليات"، لافتاً إلى الدعم الكامل الذى تقدمه لهم الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية، والاتحادات الرياضية.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين فى مختلف منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، وإظهار تميز مصر الرياضى بعروضهم ونتائجهم،

واشار وزير الرياضة على ثقته فى مواهب اللاعبين المشاركين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات،