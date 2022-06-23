الامارات | المكسيك يطلب مواجهة العراق ودياً استعداداً لكأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك يطلب مواجهة العراق ودياً استعداداً لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بطلب إلى نظيره العراقي لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين ضمن استعدادات المكسيك لخوض منافسات كأس العالم التي ستقام في قطر نوفمبر المقبل. وذكرت مواقع إعلامية عراقية منها «معرض الكرة العراقية» أن الاتحاد العراقي وافق على الطلب المكسيكي وأنه تم تحديد تاريخ إقامة المباراة في التاسع من نوفمبر بحيث تقام المباراة في أحد الملاعب الاسبانية، وسيتكفل الاتحاد المكسيكي كافة المصاريف المالية المترتبة.

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