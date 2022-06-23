الامارات | اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي تزور البصرة

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي تزور البصرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الخميس، زيارتها إلى البصرة العراقية للاطلاع على سير الأعمال في الملاعب والمنشآت استعداداً لاستضافة بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها خلال الفترة السادس إلى 19 يناير المقبل.

وقال اتحاد كأس الخليج العربي في بيان، اليوم الخميس: «ترأس الوفد الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي في زيارة استمرت لمدة ثلاثة ايام تم خلالها النزول الميداني المكثف للملاعب والمنشآت، وعقد عدداً من الاجتماعات مع الاتحاد العراقي والمختصين لمناقشة أبرز ملاحظات اللجنة لتنفيذها في اقرب وقت ممكنه، وسيعقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعاً في 30 الجاري للاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية ومناقشة جاهزية الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة خليجي 25».

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