مش مهم الجنسية .. شوبير يكشف كواليس البحث عن مدرب للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - لازال البحث مستمراً حول من هو مدرب الأهلي الجديد ، وهو ما كان محور حديث الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي .

حيث قال شوبير "تأكد بشكل نهائي خروج الثنائي يانيك فيريرا وديفيد فاجنر من حسابات النادي الأهلي".

وأضاف الإعلامي الأهلاوي : "الأهلي يبحث عن مدير فني أجنبي يستمر معه لسنوات طويلة، ويكون مشروعًا للنادي، ولا يهتم بجنسية المدير الفني".

واختتم شوبير : "الأقرب هو أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد في نهاية الشهر".

وحتى قدوم المدرب الأجنبي ، عين مجلس إدارة النادي الأهلي سامي قمصان مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقاد سامي قمصان فريق الأهلي في 4 مباريات حتى الآن، حيث تغلب على المصري بالسلوم بهدف نظيف في دور الـ 32 من كأس مصر، وخاض 3 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام الزمالك 2-2 ، وتغلب على غزل المحلة 2-1.