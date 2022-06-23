شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد فرص لحاق المثلوثي بمواجهة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت فرص تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بعد غيابه عن المباريات لفترة طويلة بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن التواء في الكاحل.

ويخوض المثلوثي برنامج تأهيل مكثف املا في لحاقه بمباراة سيراميكا في ظل وجود ازمة في مركز الظهير الأيمن لغيابه مع حازم امام عن المباريات للإصابة أيضا.

من جانبه أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الشباب خلال المباريات الماضية وتحديدا مباراتي الأهلي والبنك الأهلي ، مؤكدا لجهازه المعاون ان الدفع بالشباب في هذا التوقيت من الموسم انهى ازمة كبرى بسبب عدم القيد وتعرض الفريق الأساسي للاجهاد من ضغط المباريات.

وتحدث فيريرا مع معاونيه مؤكدا ان الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر منحا الفريق حلولا هجومية بديلة في ظل ازمة الغيابات والنقص العددي الذي يعاني منه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى طلبت إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة ارسال خطاب رسمي يؤكد فيه الاتحاد منع الزمالك من القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد سداد 78 مليون جنيه متأخرات علي الزمالك من المواسم الماضية، كما طلبت إدارة الزمالك ارسال صيغة القرار واسبابه للرد عليه قانونيا.

وترغب إدارة الزمالك في تصعيد الأمر الي المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في حالة تعنت اتحاد الكرة في قراره ، خاصة ان الزمالك ممنوع من القيد لفترتين ولم يقيد أي لاعب جديد منذ فترة الانتقالات الشتوية في الموسم قبل الماضي.