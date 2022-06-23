شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر : مفكرتش لحظة في إنهاء إعارة محمد عبد المنعم دعماً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، كواليس قطع النادي الأهلي لإعارة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء والذي تألق مع فيوتشر خلال إعارته بداية الموسم الجاري، لينضم إلى المنتخب الوطني ويزداد بريقه في كأس الأمم الأفريقية.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": بالفعل وافقت عندما سألتني الإدارة، كنت أعلم باحتياج الأهلي للاعب، محمدعبد المنعم كان في الأهلي وفرط فيه النادي وتألق مع فيوتشر وانضم للمنتخب والأهلي لم يستطع الانتظار على إعادته حتى نهاية الموسم.

أضاف مدرب فيوتشىر: كما تألق معنا عبد المنعم تألق لاعبين أخرين مثل سعد سمير وجنش ومحمود مرعي، وأشكر اللاعبين الكبار لقيادتهم زملائهم في طريق النجاح، أسلوب الشغل مهم جدا مع اللاعبين وهناك لاعبين كثر يتمنوا أن يتواجدوا في فيوتشر بعدما أصبح بوابة الانضمام للمنتخب، كأن هناك حفلة في فيوتشر وجميع اللاعبين يريدون المشاركة.

وحقق علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، إنجازاً فريداً فى الكرة المصرية، بعدما قاد فريقه الصاعد حديثاً إلى الدوري العام للوصول إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى سابقة لم تحدث بالكرة المصرية لفريق فى موسمه الأول بالدوري الممتاز.

ويعد هذا إنجازاً يضاف إلى على ماهر أيضاً فى مسيرته التدريبية، بعدما حقق الصعود إلى كأس الكونفدرالية عامين متتاليين، حيث قاد المصري الموسم الماضي للتأهل للكونفدرالية، قبل أن يحقق نفس الإنجاز مع فيوتشر الموسم الجاري.