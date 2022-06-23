شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي والعائدين فى مباراة بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلي جهود أكر من لاعب عن مباراته ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر، لظروف الإصابة التي ضربت صفوف أكثر من لاعب.

ويغيب عن الأهلي في مباراة بيراميدز كلا من أحمد عبد القادر في ظل شكواه من الإصابة بمزق في منشأ ‏العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.‏

ويستمر غياب علي معلول وحمدي فتحي ، حيث يعاني الأول من الإصابة بشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، بينما يشكو الثاني من شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى.

بينما لم يتحدد موقف الثنائي اليو ديانج وحسين الشحات من اللحاق بمباراة بيراميدز وهو ما سيتحدد بناءا على الفحص الطبي الذي سيخضع له الثنائي على هامش تدريبات الأهلي.

و يستعيد الأهلي جهود محمد عبد المنعم قبل مباراة بيراميدز، لكن مشاركة اللاعب في المباراة يتوقف على وجهة نظر الجهاز الفني المؤقت بقيادة سامي قمصان.