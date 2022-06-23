شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الخميس 23 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية الهامة في مقدمتها مطالبة الزمالك لمسئولي اتحاد الكرة بصيغة قرار منع القيد بسبب 78 مليون جنيه متأخرات علي الزمالك.

أبو عبلة: الطبيب المعالج لأكرم توفيق أكد اقتراب عودته للتدريبات الجماعية

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والمتواجد ‏مع أكرم توفيق لاعب الفريق في النمسا، إن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي.

الأهلي يخطط لاستمرار مشاركة كريم فؤاد أساسيا أمام بيراميدز بالكأس

ينوي الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، خاصة بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة فريقه الأخيرة ضد غزل المحلة بالدوري.

فيريرا يشيد بالثنائي يوسف أسامة وسيف جعفر

أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الشباب خلال المباريات الماضية وتحديدا مباراتي الأهلي والبنك الأهلي ، مؤكدا لجهازه المعاون ان الدفع بالشباب في هذا التوقيت من الموسم انهى ازمة كبرى بسبب عدم القيد وتعرض الفريق الأساسي للاجهاد من ضغط المباريات.

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بصيغة رسمية لغرامة الـ 78 مليون جنيه

طلبت إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة ارسال خطاب رسمي يؤكد فيه الاتحاد منع الزمالك من القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد سداد 78 مليون جنيه متأخرات علي الزمالك من المواسم الماضية، كما طلبت إدارة الزمالك ارسال صيغة القرار وأسبابه للرد عليه قانونيا.

على ماهر: موسيمانى استفاد من الأهلي والبطولات وحدها لا تكفى جماهير الأحمر

يرى علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن تجربة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، هي تجربة ناجحة بعد البطولات التي حصدها مع الفريق، ولكن جماهير النادي الأهلي لا ترضى بالبطولات وحدها ولكن تتطلع إلى العروض الكروية المميزة.

ملك خالد تتأهل إلى نهائيات بطولة نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا

تأهلت ملك خالد لاعبة منتخب مصر للخماسى الحديث إلى نهائى منافسات بطولة نهائى كأس العالم التى تستضيفها ‏العاصمة التركية (انقره) خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٧ يونيو الجارى.‏

واحتلت ملك خالد المركز السادس من المجموعة الأولى فى الدور قبل النهائى برصيد 1332 نقطة لتتأهل للنهائى ‏ضمن افضل 18 لاعبة، حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات فى التصفية وأفضل 4 لاعبات فى الترتيب النهائى.‏

بيراميدز يفقد إبراهيم عادل أمام الأهلى ويستعيد عمر جابر

تضاءلت فرص إبراهيم عادل نجم هجوم بيراميدز، في اللحاق بمواجهة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار برع نهائى بطولة كأس مصر عن العام الماضي.

وتعرض ابراهيم عادل لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة فريقه لإيسترن كومباني أمس، والتي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة، فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.