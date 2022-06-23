شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف اختبارات الحزام الأسود للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى إقامة اختبارات الحزام الأسود يوم 7 يوليو المقبل بالمركز الاولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، وتحدد يوم 2 يوليو كاخر موعد للتسجيل في الاختبارات، بعد سداد الرسوم و تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

من ناحية أخرى يشارك منتخب التايكوندو فى بطولة البحر المتوسط بالجزائر بقائمة تضم كلا من: مصطفى فرج تحت 58 ك، إياد بركات تحت 68 ك، سيف عيسي تحت 80 ك، أحمد راوى فوق 80 ك، وعلى مستوى اللاعبات تشارك شهد سامى تحت 49 ك، أشرقت نبيل تحت 57 ك، آية شحاتة تحت 67 ك، ميسون إيهاب فوق 67 ك، بالإضافة إلى المشرف العام على المنتخب الأول المهندس محمد عجيزة.

و يرافق خالد محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، بعثة المنتخب المقرر مشاركتها فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.