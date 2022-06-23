شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة : تقدمنا بشكوى ضد التحكيم .. وسنلجأ للفيفا فى حال التجاهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرح على العباسى رئيس شركة الكرة بنادى غزل المحلة ، أنه تقدم بشكوى لكل من رابطة الأندية المحترفة و الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب الأخطاء التنظيمة و التحكيمة فى المباريات و أخرها أمام الأهلى أمس .

وأوضح على العباسى خلال تصريحات خاصة ، أنه فى حال عدم الرد على الشكاوى سيتقدم بملف كامل لجميع الأخطاء التى ظهرت خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم وأرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأشار على العباسى أنه فى حال تجاهل الرد من مسؤولى الاتحاد المصرى لكرة القدم و رابطة الأندية سوف يقوم بالانسحاب من البطولة حفاظا على حقوق النادى ولاعبيه .