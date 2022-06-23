شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصول على موافقتهم ..اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم يفاضلوا حاليا بين ثلاثة مدربين أجانب بعد الحصول على موافقتهم جميعاً علي تدريب المنتخب ، من بينهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

ويخضع في الوقت الحالي ، الثلاثي لتقيمات فنية من جانب اتحاد الكرة قبل الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب خلال الفترة المقبلة .