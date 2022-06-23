شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصول على موافقتهم ..اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم يفاضلوا حاليا بين ثلاثة مدربين أجانب بعد الحصول على موافقتهم جميعاً علي تدريب المنتخب ، من بينهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.
ويخضع في الوقت الحالي ، الثلاثي لتقيمات فنية من جانب اتحاد الكرة قبل الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب خلال الفترة المقبلة .
هذا وقام مسئولي اتحاد الكرة اليوم الخميس، بتحويل المستحقات المتأخرة بالكامل للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وجهازه المعاون.
وحرص كيروش وجهازه المعاون علي توجيه الشكر لاتحاد الكرة بعد استلام كافة المستحقات المتأخرة ، وذلك عبر رسائل نصية ومخاطبات رسمية اليوم الخميس.
وكان اتحاد الكرة قد أكد أن كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، لم يطلب 200 الف دولار للعودة لتدريب المنتخب كما تردد مشددين، أن المدرب وافق من حيث المبدأ على العودة إلا أنه طلب مهلة 10 أيام .