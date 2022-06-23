شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: قدمنا مذكرة ضد الشعبانى لاتحاد الكرة لضمان حقوقنا ونرحب بالتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بمذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، وذلك للحفاظ على حقوق النادي البورسعيدي بعد تعيين جهاز فني جديد للفريق بقيادة حسام حسن، وذلك دون فسخ التعاقد مع التونسي بسبب تعقد المفاوضات بين الطرفين.

وقال عاطف مبروك في تصريحات لليوم السابع: قدمنا مذكرة للحفاظ على حقوق النادي فقط، تتضمن إثبات تغيب الشعباني وانقطاعه عن التدريبات منذ مباراة بيراميدز في الدوري العام، وعدم استجابته لرسائل الإدارة، وهو ما استوجب تعيين مدير فني جديد للفريق.

أضاف مبروك: معين الشعباني فاجئنا بالسفر إلى تونس بعد مباراة بيراميدز وتواصلنا معه لكنه لم يستجب لنا، ولذلك قدمنا المذكرة لاتحاد الكرة.

واصل عضو مجلس إدارة المصري: حتى الآن ليس لدينا أي مانع في التفاوض مع الشعباني لفسخ التعاقد بالتراضي ولكن لا نعلم موقفه من هذا الأمر، وبخصوص عقوبات الكونفدرالية على أعضاء الجهاز الفني بعد مباراة نهضة بركان فكل فرد سيتحمل عقوبته.

وقدم مسؤولو النادي المصري في الساعات الأخيرة ملفا كاملا بخصوص معين الشعباني، المدير الفني السابق للفريق، وذلك تحسباً لتقديم المدرب التونسى شكوى إلى الفيفا للمطالبة بالحصول على الشرط الجزائي في عقده والمقدر بشهرين، خاصة بعدما أعلن المصري رسمياً عن تولي حسام حسن تدريب الفريق، دون الوصول إلى حل ودي لفسخ التعاقد مع معين الشعباني والذي رحل بعد سوء نتائج الفريق.