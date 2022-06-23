شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحركات اتحاد الكرة لاختيار مدرب منتخب مصر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي اتحاد الكرة لحسم ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الاسبوع المقبل، وكثف مسئولو الجبلاية مؤخرا من اتصالاتهم لحسم إسم مدرب الفراعنة الجديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.





س : من الأقرب لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة؟

ج : البرتغالى كارلوس كيروش يعتبر على رأس المرشحين، والذى تواصل اتحاد الكرة معه للعودة مجددا ولكنه أبلغ اتحاد الكرة بأنه سيأتي لمصر بعد 10 أيام للمفاوضات، وأنه حاليا في موزمبيق.





س : هل هناك شروط مالية لكيروش قبل العودة؟

ج : اتحاد الكرة أعلن ان كيروش ليس لديه شروطا مالية للعودة ونفى طلب الحصول على 200 ألف دولار شهريا.





س: هل هناك بدائل يضعها اتحاد الكرة خلاف كيروش؟

ج : يناقش اتحاد الكرة عددا من الأسماء الاخرى تحسبا لرفض كيروش العودة مجددا لتدريب الفراعنة، ودخل حسابات اتحاد الكرة مؤخرا إسم برتغالي كبير وأخر إسباني تحسبا لرفض كيروش العودة لقيادة منتخب مصر، حيث تلقى عرضا مؤخرا لتدريب منتخب العراق.



س: هل هناك مفاوضات مع كوبر؟ س: هل هناك مفاوضات مع كوبر؟

ج : يتحفظ مسئولو اتحاد الكرة على عودة الأرجنتيني هكتور كوبر لتدريب المنتخب الوطني الأول بعد ترشيحه لخلافة ايهاب جلال.





س : وماذا عن الفرنسي باتريس بوميل؟

ج : ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن تدريب المنتخب الوطني الأول لوجود عدد من السير الذاتية الأفضل لدى إدارة اتحاد الكرة، فى الوقت الذى يوجد اقتراح بتدريبه المنتخب الأوليمبي، إلا أن حسم ملف المنتخب الأولمبي سيكون بعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأول.

ويفضل مسئولو اتحاد الكرة عدم التسرع في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب في ظل وجود محاولة لإعادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة والذى من المقرر أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.





س: هل هناك سير ذاتية وصلت الجبلاية؟

ج : تلقى اتحاد الكرة أكثر من سيرة ذاتية لتدريب منتخب مصر منها تيرى هنرى ووينفريد شايفر وغيرهم.