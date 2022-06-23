شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يبدأ تسجيل اللاعبين 2 يوليو عدا الدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو القادم عدا الدرجة الأولى .

ومن المقرر أن يتم تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو .

أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو و حتى 21 من نفس الشهر القادم خلال مدة 6 أيام ، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 و حتى 30 من نفس الشهر.

كما تم تحديد تسجيل مرحلتي تحت 12 سنة بنات و تحت 13 سنة بنين بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 وحتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق .