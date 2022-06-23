شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: إيهاب جلال اتظلم مع المنتخب والوقت غير مناسب لمدرب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن ايهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لم تسانده الظروف في تحقيق طموحاته مع الفراعنة، وقال علي ماهر في تصريحات خاصة خلال حواره مع ”الخليج 365”: أحب وأحترم إيهاب جلال على المستوى الشخصي، ولكن اتظلم في الظروف التي جاء فيها كانت صعبة، هو مدرب كبير.

وعن توليه تدريب المنتخب بعد ترشيحه لقيادة الفراعنة في وقت سابق قال علي ماهر: تدريب المنتخب شرف كبير لأي مدرب وبالنسبة لي فالأمر سيأتي في وقته، لكن كل تركيزي الآن مع فيوتشر لا التفت للكلام وسعيد جدا بالتواجد مع فيوتشر، لدينا مشروع وهدف واضح وقريبا يرى النادي الاجتماعي النور وهذا فكر مختلف، وعن تدريب الأهلي فهو بيتي الأول الذي اكن له كل الحب والتقدير وبالطبع قيادته شرف ليس لأي مدرب مصري فقط بل لأي مدرب في العالم.

واصل مدرب فيوتشر متحدثا عن تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب: بالتأكيد أنا أنحاز للمدرب الوطني، لكن الأجواء الآن والطريقة والتفكير والسوشيال ميديا، باتت تشكل مصدر قلق وتتدخل في قرارات، حققنا انجازات مع الجوهري وحسن شحاتة ودائما المدرب الوطني يصنع الفارق، ولدينا كفاءات وفكر مختلف والمدرب الوطني حاسس بالبلد وعايش مع الأجواء والجماهير، ولكن الظروف الآن غير مهيئة.