شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس غزل المحلة بالفيديو قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، فى دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق غزل المحلة قبيل المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس تمهيداً لإستغلالها في حصد نقاط المباراة الثلاث والعودة لمسار الإنتصارات من جديد لتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويخوض الفريق مواجهة آخرى أمام زعيم الفلاحين مطلع يوليو القادم فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

والجدير بالذكر أن الدراويش يتطلع لإستعادة مسيرة الإنتصارات الغائبة منذ آخر ثلاث جولات بالتعادل مع البنك الأهلي والخسارة من الزمالك والتعادل مع المقاولون العرب.