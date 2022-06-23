شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة: الطبيب المعالج لأكرم توفيق أكد اقتراب عودته للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والمتواجد مع أكرم توفيق لاعب الفريق في النمسا، إن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي.
أكد على اقتراب عودة أكرم توفيق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطلاع على آخر التقارير والأشعة والقياسات العضلية والفحص الطبي للاعب، حيث أثنى على البرنامج التأهيلي الخاص به، والذي قام بتنفيذه في القاهرة، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.
ويرافق الدكتور أحمد أبو عبلة اللاعب أكرم توفيق في النمسا؛ لعرضه على البروفيسور فينك، الطبيب المعالج له، والاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة في ضوء الأشعة والفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب، حيث أكد الطبيب النمساوي أن أكرم توفيق اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، وأجرى الجراحة تحت إشراف كريستيان فينك في النمسا، ثم خضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة وقطر؛ للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.