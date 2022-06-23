شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة: الطبيب المعالج لأكرم توفيق أكد اقتراب عودته للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والمتواجد ‏مع أكرم توفيق لاعب الفريق في النمسا، إن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي.

أكد على ‏اقتراب عودة أكرم توفيق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطلاع على آخر التقارير والأشعة والقياسات ‏العضلية والفحص الطبي للاعب، حيث أثنى على البرنامج التأهيلي الخاص به، والذي قام بتنفيذه‏ في القاهرة، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.‏

ويرافق الدكتور أحمد أبو عبلة اللاعب أكرم توفيق في النمسا؛ لعرضه على البروفيسور فينك، الطبيب المعالج له‏، والاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة في ضوء ‏الأشعة والفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب، حيث أكد الطبيب النمساوي أن أكرم توفيق اقترب ‏من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، وأجرى الجراحة تحت إشراف كريستيان فينك ‏في النمسا، ثم خضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة وقطر؛ للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏