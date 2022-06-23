شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر مديرا فنيا لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى منتخب السويس على تعيين كرم جابر نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة أسامه الموشي ولجنة الكرة وتم خلالها الاستقرار على تعيين كرم جابر.

كما تم الاستقرار علي تعيين سامح العيدروس في منصب المدرب العام مع اتجاه داخل النادي لتعيين مدرب ومدرب حراس مرمي من السويس.

ومن المقرر أن يحضر كرم جابر لمقر النادي بالسويس لاتمام التعاقد خلال الأيام المقبلة.