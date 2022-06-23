شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يحيى يوسف نجم اليد : هوايتى الشوبنج و بحب عبد الحليم حافظ و شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب يحيى يوسف نجم كرة اليد السابق فى الأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الشوبنج .

بتدخل المطبخ ؟

طبعا بحب أدخل المطبخ جدا .

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

الكبدة الإسكندرانى و البيتزا .

من نجمك المفضل ؟

نور الشريف و أحمد زكى .

من مطربك المفضل ؟

عبد الحليم حافظ و شيرين عبد الوهاب .





لو لم تكون لاعبا أو حكما كنت تتمنى تكون أيه ؟

صاحب توكيل ملابس .





مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

خالد النبوى .





بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .



الكابتن يحيي يوسف



كابتن يحيي يوسف