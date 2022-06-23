شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لاستمرار مشاركة كريم فؤاد أساسيا أمام بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، خاصة بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة فريقه الأخيرة ضد غزل المحلة بالدوري.

ودفع سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي على حساب محمد هاني، لاسيما بعد الأخطاء الساذجة التي ارتكبها هاني في المباريات الأخيرة وآخرها خطأه في التغطية الدفاعية بهدف الزمالك الأول في قمة الدوري، بخلاف خطأه القاتل أيضا في التغطية الدفاعية بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويوجد اتجاه داخل الجهاز الفني لاستمرار الدفع بكريم فؤاد في موقعة بيراميدز بالكأس، واستمرار تجميد محمد هاني خشية من استمراره في ارتكاب الأخطاء الساذجة في المباريات، لاسيما أن المرحلة الحالية من عمر الموسم الجاري لا تحتمل كثيرا من الأخطاء.

وانضم كريم فؤاد للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من النجوم بعد تألقه في فترة الإعارة إلى إنبي في الموسمين الماضيين.