شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بالثنائي يوسف أسامة وسيف جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الشباب خلال المباريات الماضية وتحديدا مباراتي الأهلي والبنك الأهلي ، مؤكدا لجهازه المعاون ان الدفع بالشباب في هذا التوقيت من الموسم انهى ازمة كبرى بسبب عدم القيد وتعرض الفريق الأساسي للاجهاد من ضغط المباريات.

وتحدث فيريرا مع معاونيه مؤكدا ان الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر منحا الفريق حلولا هجومية بديلة في ظل ازمة الغيابات والنقص العددي الذي يعاني منه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى طلبت إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة ارسال خطاب رسمي يؤكد فيه الاتحاد منع الزمالك من القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد سداد 78 مليون جنيه متأخرات علي الزمالك من المواسم الماضية، كما طلبت إدارة الزمالك ارسال صيغة القرار واسبابه للرد عليه قانونيا.

وترغب إدارة الزمالك في تصعيد الأمر الي المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في حالة تعنت اتحاد الكرة في قراره ، خاصة ان الزمالك ممنوع من القيد لفترتين ولم يقيد أي لاعب جديد منذ فترة الانتقالات الشتوية في الموسم قبل الماضي.

في سياق مختلف قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة فيريرا ، وضع بعض اللاعبين تحت التقييم النهائي حتي نهاية الموسم وفي حالة عدم وجود استفادة من تواجدهم داخل الفريق سيتم تسويقهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة او عدم التجديد للذين انتهت عقودهم، وذلك بعدما منحهم فيريرا ومن قبله الفرنسي كارتيرون العديد من الفرص ولكن دون استغلالها.

ومن ضمن اللاعبين الذين تم وضعهم تحت مظلة التقييم حمزة المثلوثي ومحمد اشرف روقا وحازم امام وعمر السعيد وسيف الجزيري.