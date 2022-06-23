تقارير: نيمار معروض على برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عرض على برشلونة، ضمه هذا الصيف.



وقال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني إن بيني زهافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ القريب من الانضمام إلى برشلونة عرض على النادي الكتالوني التعاقد مع لاعبه السابق نيمار مقابل نحو 50 مليون يورو.

وأضاف البرنامج أن زهافي اتصل بشكل متكرر ببرشلونة ليعرض نيمار جونيور على جوان لابورتا رئيس النادي وذلك كخيار بديل في حال عدم موافقة بايرن على رحيل ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما وعقده ينتهي مع النادي البافاري العام المقبل.

وأشار إلى أن المبلغ قابل للتفاوض، ونيمار نفسه يرى العودة لبرشلونة أمر جيد، وأنه الفريق الوحيد الذي يريد الانتقال إليه حال رحل عن البي أس جي ولن يفكر في أي خيار آخر.

وأفاد البرنامج بأن برشلونة لا يفكر على الأقل في الوقت الحالي في ضم نيمار، على الرغم من العلاقة الجيدة بين خوان لابورتا رئيس النادي ومجلس إدارته، والوكيل بيني زهافي، حيث الأولوية في الوقت الحالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي.