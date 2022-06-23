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شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يهدي درع وقميص الأهلي للخبير النمساوي «فينك» والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والمتواجد مع أكرم توفيق، لاعب الفريق في النمسا، على إهداء درع وقميص الأهلي للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي، وذلك تقديرًا لجهوده وتعاونه مع العديد من اللاعبين بالفريق.
وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجهاز الطبي بالنادي للبروفيسور «فينك» برفقة أكرم توفيق والذي قطع مرحلة كبيرة في برنامجه التأهيلي، للاطمئنان على حالته.
وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الجاري، وأجرى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفسيور كريستيان فينك في النمسا.
وخضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة، ثم استكمل برنامجه التأهيل في قطر للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.