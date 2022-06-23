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أبوعبلة يهدي درع وقميص الأهلي للخبير النمساوي «فينك» ‏

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القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والمتواجد ‏مع أكرم توفيق، لاعب الفريق في النمسا، على إهداء درع وقميص الأهلي للخبير ‏النمساوي كريستيان فينك الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي، وذلك‏ تقديرًا لجهوده وتعاونه مع العديد من اللاعبين بالفريق.‏

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجهاز الطبي بالنادي للبروفيسور «فينك» برفقة ‏أكرم توفيق والذي قطع مرحلة كبيرة في برنامجه التأهيلي، للاطمئنان على حالته.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الجاري، وأجرى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف ‏البروفسيور كريستيان فينك في النمسا.‏

وخضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة، ثم استكمل برنامجه التأهيل في قطر للتعافي ‏من إصابته وتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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