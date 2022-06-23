شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب اتحاد الكرة بصيغة رسمية لغرامة الـ 78 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة ارسال خطاب رسمي يؤكد فيه الاتحاد منع الزمالك من القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد سداد 78 مليون جنيه متأخرات علي الزمالك من المواسم الماضية، كما طلبت إدارة الزمالك ارسال صيغة القرار وأسبابه للرد عليه قانونيا.

وترغب إدارة الزمالك في تصعيد الأمر الي المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في حالة تعنت اتحاد الكرة في قراره ، خاصة ان الزمالك ممنوع من القيد لفترتين ولم يقيد أي لاعب جديد منذ فترة الانتقالات الشتوية في الموسم قبل الماضي.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة فيريرا ، وضع بعض اللاعبين تحت التقييم النهائي حتي نهاية الموسم وفي حالة عدم وجود استفادة من تواجدهم داخل الفريق سيتم تسويقهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة او عدم التجديد للذين انتهت عقودهم، وذلك بعدما منحهم فيريرا ومن قبله الفرنسي كارتيرون العديد من الفرص ولكن دون استغلالها.

ومن ضمن اللاعبين الذين تم وضعهم تحت مظلة التقييم حمزة المثلوثي ومحمد اشرف روقا وحازم امام وعمر السعيد وسيف الجزيري.

فيما نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في تجديد عقد محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 3 سنوات، وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد محمود خليل فلفل من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه عام 2017، وحصد مع الفريق 12 بطولة محلية وقارية، حيث توج بأربع بطولات دوري المحترفين المصري و3 ألقاب بطولة أفريقيا أبطال الدوري، وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري، و3 ألقاب سوبر أفريقي، ولقب كأس الكؤوس الأفريقية.

ويأتي تجديد التعاقد مع فلفل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الي تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.