شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفني يجهزون احتفالية خاصة بـ " نوح " غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا احتفالية خاصة غدا قبل التدريب لشيكابالا كابتن الفريق احتفالا بقدوم مولوده الثاني نوح مساء أمس الأربعاء، وتحدث عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني مع شيكابالا وقدموا له التهنئة علي مولوده.

وأعلن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا ، نجم نادي الزمالك، قدوم مولوده الثاني الذى أطلق عليه اسم "نوح"، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز فريقه على البنك الأهلي، ومواصلة تصدر جدول بطولة الدوري، وكتب شيكابالا عبر حسابه على تويتر: "ساحرنا وصل خلال الشوط الثاني".

وحرص لاعبو الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد المقاولون العرب، بالفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالدوري.

واستطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك في الدقيقة 73، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 30 نقطة .