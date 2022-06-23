شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: موسيمانى استفاد من الأهلي والبطولات وحدها لا تكفى جماهير الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن تجربة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، هي تجربة ناجحة بعد البطولات التي حصدها مع الفريق، ولكن جماهير النادي الأهلي لا ترضى بالبطولات وحدها ولكن تتطلع إلى العروض الكروية المميزة.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة : موسيماني مدرب محترم صنع انجازات مع الأهلي وأرقامه تتحدث عنه، ولكني أعرف جماهير الأهلي جيدا، هي دائما ذواقه لا تريد المكسب فقط ولكن تطمح أيضا إلى الأداء الممتع، تريد كل شئ بطولات ومكسب وأهداف وكرة حلوة، في النهاية الأمر انتهى برضاء الطرفين في هذا الوقت، وموسيماني استفاد من الأهلي والنادي أيضا استفاد بحصد البطولات

أضاف مدرب فيوتشر: لكن طموح الأهلي اختلف بات يبحث عن الأداء الممتع مع النتائج والبطولات، واللاعبين الموجودين في الأهلي حاليا قادرين على تحقيق ذلك، " يقدروا يعدلوا مزاج الجماهير".

وأثبت علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الطموح والإرادة قادرة على صنع المعجزات، فرغم أن الحظ عانده لاعبًا ليعتزل كرة القدم مبكرًا بسبب الإصابة، نجح المدير الفني المخضرم في تدوين اسمه بحروف من ذهب في سجل المدربين الوطنيين القادرين على صنع الإنجازات واكتشاف النجوم.

وقاد علي ماهر فريق فيوتشر مؤخراً للتأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، ليخوض مسيرة مميزة ليس مع فريقه الحالي فقط، بل مع جميع الفرق التي تولى تدريبها مؤكداً جدارته الفنية في كل مناسبة وأنه من طراز المدربين الكبار الذين يملكون طموح بلا نهاية وقادرون على اكتشاف العديد من المواهب من منجم الكرة المصرية.