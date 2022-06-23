شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق وكوكا وشوبير يهددون بقاء بيرسى تاو وديانج والشناوى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت 3 مواهب شابة الأنظار فى مباريات الأهلى فى بطولة الدورى، على الرغم من الدقائق القليلة التى شاركت فيها خلال مباريات المارد الأحمر، مما جعل الجمهور يطالب باستمرارها والدفع بها على حساب نجوم الفريق الكبار.

وظهر زياد طارق وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير بشكل مميز خلال الدقائق التى شاركوا فيها، في الوقت الذى شهد أداء معظم لاعبى الأهلى الكبار متراجعا وبعيدا كل البعد عن حالتهم الطبيعية.

زياد طارق يهدد بقاء بيرسى تاو

وشارك زياد طارق في دقائق معدودة خلال 3 مباريات مع النادى الأهلى، استطاع أن يسجل هدفا ويصنع آخر ويخطف الأضواء بمهاراته واختراقاته والثقة الكبيرة التي يتمتع بها، ليذهب بعض الجماهير إلى أحقيته في المشاركة بشكل أساسى على حساب الجنوب أفريقي بيرسى تاو الذى تراجع مستواه في الفترة الحالية.

أحمد نبيل كوكا وخط الوسط

في الوقت الذى واصل أحمد نبيل كوكا ظهوره المميز في خط وسط النادى الأهلى، واستطاع تعويض غياب أليو ديانج وحمدى فتحى، وكان مميزا في قطع الكرات وتمريرها للاعبى الأهلى، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إفساد هجمات المنافسين، ليؤكد أحقيته في الحصول على فرصة المشاركة بصفة مستمرة، في الوقت الذى ذهب البعض إلى أن كوكا قادر على تعويض ديانج في حال اتخاذ الأهلى قرارا برحيله في ظل العروض الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

شوبير والشناوى

تراجع مستوى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في العديد من المباريات، والتي كانت مباراة القمة أمام الزمالك الأبرز، حيث استقبل هدفين يتحمل معظم المسئولية في دخولهما، حيث كان يستطيع الخروج وإنقاذ هدف أشرف بن شرقى الذى سجله من الست يارادات ،في الوقت الذى خرج بشكل خاطئ في الهدف الثانى للزمالك.

مستوى الشناوى المتراجع، جعل الجماهير تطالب بمنح مصطفى شوبير الفرصة بعد ظهوره بشكل مميز خلال مباراتي المصرى بالسلوم في الكأس وإيسترن كومبانى في بطولة الدورى، والتي أكدت على إمكانيات الحارس وثباته ورد فعله القوى.