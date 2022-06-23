شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خالد تتأهل إلى نهائيات بطولة نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهلت ملك خالد لاعبة منتخب مصر للخماسى الحديث إلى نهائى منافسات بطولة نهائى كأس العالم التى تستضيفها العاصمة التركية (انقره) خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٧ يونيو الجارى.
واحتلت ملك خالد المركز السادس من المجموعة الأولى فى الدور قبل النهائى برصيد 1332 نقطة لتتأهل للنهائى ضمن افضل 18 لاعبة، حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات فى التصفية وأفضل 4 لاعبات فى الترتيب النهائى.
بينما تنطلق فى تمام الثالثة عصرا مسابقات المجموعة الثانية للدور قبل النهائى والتى يشارك بها لاعبتا منتخب مصر سلمى ايمن واميرة قنديل.
يذكر أن أقيمت أمس مسابقات سلاح سيف المبارزة، وظهر فيها المنتخب المصرى بالظهر اللائق والمشرف، بعد تصدرت المصرية أميرة قنديل جدول ترتيب منافسات السلاح بتصفيات السيدات وحققت المركز الاول برصيد ٢٥٠ نقطة، وتصدر مهند طارق ايضاً مسابقات السلاح ترتيب منافسات السلاح بتصفيات الرجال وحقق المركز الاول برصيد ٢٥٠ نقطة.
وتقام غداً الجمعة مسابقات الدور قبل النهائى رجال والذى يشارك به ثلاث لاعبين مصريين وهم مهند طارق واحمد اشرف ومحمد الجندي.
واستطاع المنتخب المصرى التأهل للبطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبين وثلاث لاعبات وهم : سلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد" و"محمد الجندى وأحمد أشرف ومهند طارق" بينما يشارك اسلام حامد بمسابقات الزوجى المختلط.
ويقود الفريق فنيا فى البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير الفنى، وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفنى للشباب، وسامح مجدى المدير الفنى للسلاح ومحمد غيث وديفيد عبد الملاك مدربو السلاح، وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفنى للفروسية، ويترأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إدارى.