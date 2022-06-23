شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خالد تتأهل إلى نهائيات بطولة نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ملك خالد لاعبة منتخب مصر للخماسى الحديث إلى نهائى منافسات بطولة نهائى كأس العالم التى تستضيفها ‏العاصمة التركية (انقره) خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٧ يونيو الجارى.‏

واحتلت ملك خالد المركز السادس من المجموعة الأولى فى الدور قبل النهائى برصيد 1332 نقطة لتتأهل للنهائى ‏ضمن افضل 18 لاعبة، حيث يصل لهذا الدور أول 7 لاعبات فى التصفية وأفضل 4 لاعبات فى الترتيب النهائى.‏

بينما تنطلق فى تمام الثالثة عصرا مسابقات المجموعة الثانية للدور قبل النهائى والتى يشارك بها لاعبتا منتخب مصر ‏سلمى ايمن واميرة قنديل.‏

يذكر أن أقيمت أمس مسابقات سلاح سيف المبارزة، وظهر فيها المنتخب المصرى بالظهر اللائق والمشرف، بعد ‏تصدرت المصرية أميرة قنديل جدول ترتيب منافسات السلاح بتصفيات السيدات وحققت المركز الاول برصيد ٢٥٠ ‏نقطة، وتصدر مهند طارق ايضاً مسابقات السلاح ترتيب منافسات السلاح بتصفيات الرجال وحقق المركز الاول ‏برصيد ٢٥٠ نقطة.‏

وتقام غداً الجمعة مسابقات الدور قبل النهائى رجال والذى يشارك به ثلاث لاعبين مصريين وهم مهند طارق واحمد ‏اشرف ومحمد الجندي.‏

واستطاع المنتخب المصرى التأهل للبطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبين وثلاث لاعبات وهم : سلمى أيمن و‏أميرة قنديل وملك خالد" و"محمد الجندى وأحمد أشرف ومهند طارق" بينما يشارك اسلام حامد بمسابقات الزوجى ‏المختلط.‏

ويقود الفريق فنيا فى البطولة كلا من: رؤوف حسام المدير الفنى، وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة، ‏وعمرو سيد المدير الفنى للشباب، وسامح مجدى المدير الفنى للسلاح ومحمد غيث وديفيد عبد الملاك مدربو السلاح، ‏وهشام سليمان وأحمد سعد مدربو العدو، وابراهيم سكر مدرب الرماية وياسر عصر المدير الفنى للفروسية، ويترأس ‏البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمود سالم إدارى.‏