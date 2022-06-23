شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد إبراهيم عادل أمام الأهلى ويستعيد عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص إبراهيم عادل نجم هجوم بيراميدز، في اللحاق بمواجهة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار برع نهائى بطولة كأس مصر عن العام الماضي.

وتعرض ابراهيم عادل لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة فريقه لإيسترن كومباني أمس، والتي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة، فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

في الوقت الذي يستعيد بيراميدز خدمات عمر جابر أمام الأهلى بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أحد التدريبات وأبعدته عن مواجهة ايسترن كومباني الماضية.

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2021

كان الأهلى قد تجاوز إنبى بعد الفوز عليه فى دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفائز من الأهلى وبيراميدز يواجه بتروجت

من المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.

حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أنهى مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح الاتفاق مع طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها يوم 26 يونيو الجارى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن طاقم الحكام الأوربى خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بالمباراة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 26 يونيو الجارى يأتى بناء على طلب النادى الأهلى.