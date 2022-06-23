شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تراجع منتخب مصر 8 مراكز فى التصنيف العالمي.. إثيوبيا أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع تصنيف منتخب مصر 8 مراكز خلال التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو الجارى والذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتواجد المنتخب المصرى فى المركز الـ40 عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا، بعدما تراجع 8 مراكز خاصة أنه كان فى المركز الـ32 عالميًا.

أسباب تراجع منتخب مصر

تراجع تصنيف منتخب مصر يرجع لعدة أسباب، والتى يأتى فى مقدمتها النتائج السيئة التى حققها المنتخب فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بعدما حقق فوزا صعبا على غينيا فى أولى مبارياته والتى احتضنها استاد القاهرة الدولى.

سقوط مفاجئ

وسقط منتخب مصر أمام إثيوبيا بشكل مفاجئ بهدفين نظيفين، والتى أقيمت فى مالاوى فى ثانى لقاءات المنتخب فى التصفيات تحت قيادة إيهاب جلال، وقدم المنتخب مستوى متواضع ولم يشكل أى خطورة على مرمى إثيوبيا، فى الوقت الذى تصدى محمد أبو جبل للعديد من الهجمات التى شنها المنتخب الإثيوبى بجانب إلغاء هدف لهم.

مواصلة السقوط

وواصل منتخب مصر فصوله المتواضعة وخسر ودياً أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 مما أدى إلى إقالة إيهاب جلال المدير الفنى رغم قصر فترة توليته لقيادة الفراعنة.

جاء ترتيب المنتخبات الأفريقية فى تصنيف فيفا

1- السنغال الأول أفريقيًا والـ18 عالميا 1593.45 نقطة

2 - المغرب الثانى أفريقيًا والـ22 عالميا 1558.9 نقطة

3 - تونس الثالث أفريقيًا والـ30 عالميا 1507.86 نقطة

4 - نيجيريا الرابع أفريقيًا والـ31 عالميا 1504.07 نقطة

5 - الكاميرون الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا 1484.95 نقطة

6 - مصر السادس أفريقيًا والـ40 عالميًا 1482.63 نقطة

7 - الجزائر السابع أفريقيًا والـ41 عالميًا 1480.59 نقطة

8 - مالى الثامن أفريقيًا والـ46 عالميًا 1447.74 نقطة

9 – كوت ديفوار التاسع أفريقيًا والـ52 عالميًا 1435.91 نقطة

10 – بوركينا فاسو العاشر أفريقيًا والـ55 عالميًا1425.64 نقطة