شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى، منح اللاعبين راحة اليوم من المران بعد السقوط أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد بتروسبورت فى إطار الجولة 22 من الدورى الممتاز.

وهدد علاء عبد العال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم لدكة البدلاء حال تكرار الأخطاء فى المباريات المقبلة، مؤكدا أن المواجهات المقبلة مهمة جدا لتحسين وضع الفريق الذى يقبع فى ذيل جدول الدورى.

ويعانى إيسترن كومبانى من العديد من الغيابات فى الفريق، والتى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين قفة مهاجم الفريق للإصابة، بالإضافة إلى المدافع أحمد عبد الجواد "جودة"، والحارس الأساسى أحمد دعدور، وعبد العزيز موسى.

وطالب علاء عبد العال من الجهاز الطبى بالفريق سرعة تجهيز اللاعبين نظرا لارتباط الفريق بعدة مباريات فى غاية الأهمية ويسعى لاكتمال الصفوف لمحاولة جمع النقاط.

ويستعد إيسترن كومبانى حاليا لمواجهة نادى الجونة يوم الاثنين المقبل الموافق 27 يونيو الجارى على استاد خالد بشارة بالغردة فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.