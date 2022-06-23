شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد هانى يكشف دور كوكا فى انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها محمد هانى لاعب الأهلى عن دور أحمد حسن كوكا نجم الأهلى السابق وكونيا سبور التركى فى انضمامه لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

قال هانى: "أحمد حسن كوكا كان زميلى فى المدرسة وهو شافنى وكان أكبر منى بتلات سنين وقالى كلمت كابتن بدر رجب وجمال السيد عليك وقابلته وروحت الاختبارات والحمد لله كابتن بدر رجب اختارنى من الموجودين فى الاختبارات وانضميت للأهلى".

وتابع: "أول يوم دخلت الأهلي كان أكتر فرحة فى حياتى إنى بقيت في الأهلي وانهم اختاروني للعب في لالاهلي وناس كتير حلمها تبقى موجودة في ناشئين الأهلي وكن يوم جميل جدا، وربنا وفقنى إنى أكون موجود فى الأهلى".

وأوضح: "دربنى مدربين كتير مثل بدر رجب وجمال السيد فى مدرسة الكرة وأمين عرابى ومحمد عمارة وقف جنبى كتير وكابتن سامى قمصان وتامر حفنى وهشام حنفي وعماد النحاس ساعدني ووقف جنبي والناس دي أثرت في حياتي".

وأردف: "أحسن مواقف عدت عليا فى ناشئى الأهلي أن كل سنة بتصعد مع الفريق الأكبر منى وألعب معاهم وأروح منتخبات مع الفرق الأكبر مني وأنا بجتهد في الناشئين والباقي على ربنا".

وعن ذكريات أول مباراة للأهلي مع الزمالك، أكد: "كان عندي 13 أو 14 سنة وكل ماتشات الناشئين مع الزمالك كنا بنفوز فيها واحنا متعودين على الفوز على الزمالك، وكان فيه مكافأة صغيرة لكنها فرحتنا وبالنسبالي كانت حاجة كبيرة وبتفرحنا".

وأضاف: "الأهلى سيستم واحد من الناشئين لحد ما تطلع الفريق الأول وفيه احترام وهو اللي بيدوم في الكورة والفنيات، ومعندناش حاجة اسمها مركز تاني وعندنا غيرة على النادى وحاسين بقيمة الفانلة الحمراء وبيموتوا نفسهم فى كل ماتش وكل تمرينة ودي من الحاجات اللى خدتها من الناشئين إني لازم أكسب في كل ماتش وكل تقسيمة ودى أهم حاجة خدتها من الناشئين".