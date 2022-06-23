ما هو موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الرائد في الجولة 29 وقبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



ويعاني الأهلي في دائرة الخطر باحتلاله المركز الـ11 برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط، بينما يأتي الرائد بالمركز الـ14 بـ30 نقطة.

يستضيف الأهلي نظيره الرائد في الجولة 29 من الدوري السعودي، مساء الخميس في مدينة جدة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

الهلال - 61 نقطة

الاتحاد - 61 نقطة

النصر - 55 نقطة

الشباب - 53 نقطة

ضمك - 43 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال – 22 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر – 18 هدفا

رومارينيو - الاتحاد – 18 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون –17 هدفا

عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد – 14 هدفا