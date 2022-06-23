تعرف على موعد مباراة الإفريقي والصفاقسي في الدوري التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

في كلاسيكو مرتقب على بطاقة التأهل لكأس الكونفدرالية، يلتقي فريق الإفريقي مع الصفاقسي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي.



ويحتل الصفاقسي المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة التتويج من الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، ويلاحقه الإفريقي رابعا بـ13 نقطة.

يستقبل فريق الإفريقي على ملعب رادس نظيره الصفاقسي في الجولة 9 من الدوري التونسي، مساء الخميس 23 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث مباراة الإفريقي والصفاقسي عبر قناة الكأس القطرية على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري التونسي موسم 2021-2022

الترجي - 20 نقطة

الاتحاد المنستيري - 18 نقطة

الصفاقسي - 14 نقطة

الإفريقي - 13 نقطة

النجم الساحلي - 11 نقطة

اتحاد بن قردان - 3 نقاط