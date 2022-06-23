شوبير: مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - قال شوبير في تصريحات إذاعية وفي حديثه حول أزمة منتخب مصر في تولي حقيبة التدريب : "هناك مفاوضات قائمة مع البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك من أجل بحث إمكانية عودته من جديد لقيادة الفراعنة".

وأضاف: "سيكون هناك تواصل في الساعات المقبلة بين حازم إمام والمدير الفني البرتغالي، لحسم موقفه من تدريب الفراعنة وحتى الآن لم يوافق كيروش أو يرفض ويدرس الأمر".

واختتم: "كيروش يتواجد في موزمبيق بالوقت الحالي، ومصيره النهائي من تدريب منتخب مصر سوف يتضح في الساعات المقبلة، وحال الرفض هناك 3 سير ذاتية آخرى ضمن حسابات اتحاد الكرة".

خسر أمام السنغال

وقاد كارلوس كيروش، منتخب مصر لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون مؤخرا، لكنه خسر أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما قاد كارلوس كيروش منتخب مصر للتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لكنه خسر أيضا أمام السنغال الترجيح.