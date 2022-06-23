شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الجهاز المعاون لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على صرف مستحقات الجهاز المعاون لإيهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، على أن يتم التواصل مع المدير الفنى عقب عودته من أمريكا بشأن مستحقاته المتبقية عقب قرار توجيه الشكر له.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه، مفضلا التعاقد مع مدرب أجنبى الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، تحدث حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس رحيل إيهاب جلال المدير الفنى السابق للمنتخب والذى تمت إقالته وإعلان التعاقد مع مدرب أجنبى لخلافته. وتابع إمام فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون، على فضائية أون تايم سبورتس: "إيهاب جلال فى أمريكا وأغلق هاتفه، تواصلت مع وكيله وأبلغته بالقرار، ونعتذر له على هذه الفترة التدريبية القصيرة وكان من الصعب استمراره ولم أكن أتمنى أن يتم وضعه فى هذا الموقف".

وزاد إمام: "تم توجيه الشكر للجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال بالكامل، محمد شوقى والحضرى يستحقا الاستمرار فى الجهاز الفنى للمنتخب لكن القرار فى ذلك سيكون للمدير الفنى الأجنبى الجديد".