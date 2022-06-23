شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للسباحة فى سباق "50 متر فراشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للسباحة فى سباق "50 متر فراشة" بزمن 25.95 ثانية، حيث تقام البطولة في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي لسباق 50 متر فراشة مساء اليوم الخميس.

وكانت فريدة عثمان قد خاضت مؤخرًا نهائي سباق 100 متر فراشة، ونجحت في احتلال المركز السابع في السباق محققة زمن قدره 57.66.

ويشارك منتخب مصر للسباحة في بطولة العالم للألعاب المائية ب 7 لاعبين وهم: فريدة عثمان ومروان القماش ويوسف القماش ومحمد المحمدي ويوسف رمضان وعبد الرحمن سامح ومحمد سامي.

فيما احتل يوسف رمضان لاعب منتخب مصر للسباحة المركز الـ 20 في سباق 100 متر فراشة بعد أن حل في المركز السادس بالتصفية الاخيرة بزمن 52.42 ثانيه في البطولة ، وأحرز عبدالرحمن سامح المركز الـ 50 من اصل 90 سباح في اسرع سباقات بطوله العالم للسباحة رجال 50 متر حره بعد أن جاء بزمن 22.95 ثانية في التصفيه الثامنة.