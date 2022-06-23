شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية للكاراتيه يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة العربية للكاراتيه للمنتخبات كبير رجال وسيدات، المقرر إقامتها يومى 29 و30 يوليو المقبل.

وجاء قرار إقامة البطولة بمصر، خلال اجتماع الاتحاد العربى، والذى أقيم بخاصية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربى، والبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولى، ومحمد الدهراوى نائب رئيس الاتحاد العربى، وباقى أعضاء المجلس.

ويشارك الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط بقائمة تضم كلا من: عمرو علاء حسين في وزن 60 كجم، أحمد أيمن فاروق وزن 67 كجم، عبدالله ممدوح وزن 75 كجم، يوسف عماد وزن 84 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم.

هذا بالإضافة إلى ريم أحمد وزن 50 كجم، فريال أشرف وزن 68 كجم، أحلام حمدي وزن 55 كجم، سلمى نسيم وزن 61 كجم، منة شعبان وزن فوق 68 كجم.