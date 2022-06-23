شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستعيد بريقه فى الأهلى بعد رحيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد شريف مهاجم الأهلى بريقه المفقود داخل الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة، بعدما عاد للتهديف والتألق بقميص الأهلى عقب فترة من الابتعاد عن التوفيق والصيام عن التهديف فى الموسم الحالى، فى ظل خروج اللاعب من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق، والذى كان يستبعده من حساباته الفنية لصالح مواطنه بيرسى تاو.

ورغم أن محمد شريف كان هداف الأهلي والدوري المصري في الموسم الماضي، لكن هذا التألق لم يشفع له لدى موسيماني في الاعتماد عليه بشكل مستمر، ليمر اللاعب بحالة من غياب التوفيق ويبتعد لفترة عن زيارة الشباك باعتباره هداف بالفطرة، ولكن عاد مؤخرا للتسجيل في مباريات الأهلي بالدوري.

وسجل محمد شريف هدفين في مباراتين على التوالي، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في قمة الدوري أمام الزمالك يوم الأحد الماضي، تبعها تسجيل هدف الفوز في مباراة فريقه ضد غزل المحلة، ليستعيد بريقه المفقود بعد رحيل موسيماني.

وعاد محمد شريف للمشاركة الأساسية مع الأهلي تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني المؤقت والذي منحه الفرصة كاملة وساهم في عودته للتألق، بعدما كان يشارك بديلا معظم الوقت مع موسيماني أو يشارك بشكل أساسي ولكن على فترات متباعدة.

ويحتل محمد شريف المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري المصري للموسم الحالي 2021 / 2022 برصيد 7 أهداف ، حيث يعتبر هداف الأهلي في الموسم الحالي من عمر الدوري.