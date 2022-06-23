موعد مباراة الزمالك المقبلة فى بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، فريق سيراميكا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى الزمالك فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، مع فريق سيراميكا الموافق 28 يونيو 2022، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى.

الزمالك وسيراميكا

واستطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

تقدم عاصم صلاح ظهير أيسر البنك الأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وتعادل سيف الدين الجزيرى للزمالك فى الدقيقة 73، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 85.

فى المقابل، تعادل فريق سيراميكا مع نظيره فاركو بهدف لمثله، فى نفس الجولة، افتتح التسجيل أحمد مودى لـ فاركو من ركلة جزاء فى الدقيقة 15، قبل أن يتعادل شادى حسين لـ سيراميكا فى الدقيقة 25.

ترتيب الفريقين

يحتل نادى الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.