شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يكرم أبطال العالم بعد انتهاء ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال عن تكريم أبطال العالم تحت 17 سنة عقب انتهاء منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر.

وحصلت مصر على المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سنة، والتى اختتمت منافساتها بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة، كما حصل محمود حسنى على كأس الأفضل.

وحصلت مصر على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.

فيما يغادر محمد عبد المقصود رئيس إتحاد رفع الأثقال إلى ألبانيا يوم 24 يونيو الجارى لتمثيل الاتحاد المصرى فى عمومية الإتحاد الدولى المحدد لها يوم 25,26 يونيو الجارى و التى تشهد إنتخابات .

ومن المقرر أن يلحق عبد المقصود ببعثة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يوم 28 من نفس الشهر الجارى.

يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.