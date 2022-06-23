شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يطير إلى معسكر صربيا استعدادا لكأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم بعثة منتخب ناشئى السلة تحت 17 سنة، بقيادة عمرو أبو الخير، المدير الفنى إلى صربيا لإقامة معسكر خارجى يستمر حتى 29 يونيو فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 2 إلى 9 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلا من كريم حاتم ، يوسف عمرو ، سيف هنداوي ، بهاء رمضان، حسن عامر ، احمد نضال ، يحيى اشرف ، حسين شوكت ، سليم السالمى ، محمد تامر ، محمد خيري ،عمر طلعت ، ادم الحلواني ، علي وسام.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال المعسكر 4 مباريات ودية، منها اثنتان أمام المنتخب الصربى ومثلها مع الأندية الصربية، على أن يتوجه المنتخب لإسبانيا 29 يونيو استعدادا لانطلاق المونديال.