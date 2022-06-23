الاتحاد السعودي للرياضة الرياضة للجميع يطلق النسخة الثانية من برنامج المخيمات الصيفية في 13 مركزا حول المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن إطلاق برنامج المخيمات الصيفية في نسخته الثانية وبدء مرحلة التسجيل للأطفال والشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 18 عاماً اعتبارا من 22 يونيو الجاري، وسيكون التسجيل متاحا على مواقع أندية الأحياء ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب، على أن تُمنح الأولوية وفقا لأسبقية الحضور.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم تخصيص 13 مركزا ضمن مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية، ثمانية منها للبنين في الرياض، وجدة، والطائف، والظهران، وخميس مشيط، وجازان، وتبوك، وحفر الباطن، كما توجد خمسة مراكز للبنات في الرياض، وجدة، والجبيل، وعنيزة، وحائل. وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمخيمات هذا العام لتستوعب أكثر من 3000طفل. وتستمر فترة البرنامج لمدة خمسة أسابيع ابتداء من تاريخ 17 يوليو وحتى 18 أغسطس من هذا العام، حيث يبدأ وقت الفعاليات عند الخامسة عصرا وتنتهي عند العاشرة مساء، خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وسبق للاتحاد أن أقام خلال العام الماضي النسخة الأولى من برنامج المخيمات الصيفية بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تفعيل الاتحاد خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة الموجهة لفئة الشباب والأطفال والعائلات، حيث يهدف اتحاد الرياضة للجميع إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، مثل غرس مفاهيم مجتمعية جديدة تتضمن أهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحية، وإيجاد حاضنة متميزة للأطفال والشباب خلال فترة العطلة الصيفية، ومساعدتهم على تعزيز لياقتهم البدنية وقدراتهم الذهنية عبر الانخراط في أنشطة تجمع بين المتعة والحركة.

ويوفر المخيم فرصة لتنمية قدرات المشاركين واكتشاف وتطوير المهارات التي يتمتعون بها، كما يزيد معارفهم عبر تنظيم برامج متخصصة مثل دورة الإسعافات الأولية وبرامج المسابقات والفنون والحرف وورش العمل المختلفة. وتمت مراعاة ضرورة تقديم تلك الفعاليات في قوالب شيقة تدخل البهجة في نفوسهم وتبعد عنهم الملل. ولتحقيق تلك الأهداف يتعاون الاتحاد مع كوادر مؤهلة تنتمي لوزارة التعليم والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ولأن الترفيه عنصر أساسي في البرنامج فقد تم تصميم العديد من الفعاليات التي تناسب كافة الشرائح، مثل الأنشطة الرياضية التي تشمل الملاكمة، كرة الطائرة، التنس، اللياقة، الزومبا، اليوغا، بلياردو، كرة الريشة، كرة السلة، ألعاب القوى، كرة القدم، والرماية. إلى جانب برامج ترفيهية متنوعة كالألعاب والمسابقات، والماراثون المصغر، والمسابقات التعليمية، والألعاب الإلكترونية وغيرها العديد.

وفي اليوم الختامي سيقام احتفال يتضمن العديد من الفقرات الشيقة، مثل البازار الذي تتاح فرصة المشاركة فيه للشركات العائلية الصغيرة بالأحياء، كما سيتم تقديم شهادات للمشاركين في المخيم توضح الدورات التي شاركوا فيها.

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبدعمٍ من وزارة الرياضة يكثف العديد من جهوده في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات للإسهام في تحقيق أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة وهو رفع نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم لتصل إلى 40 ٪ بحلول العام 2030.