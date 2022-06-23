سامي قمصان: معظم فرق الدوري تقدم مستويات متقاربة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الكابتن سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رسالة شكر للاعبين على إصرارهم على تحقيق الفوز أمام غزل المحلة اليوم.

وأكد قمصان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا للعودة للمباراة بعد التعادل وتحقيق الفوز.

وأضاف قمصان: معظم فرق الدوري تقدم مستويات متقاربة، وفريق غزل المحلة لم يخض مباريات رسمية منذ يوم ٢٨ مايو، ومع ذلك عانى بدنيًّا، وهذا ما يواجه لاعبي الأهلي نتيجة للإصابات بسبب ضغط المباريات.

وشدد قمصان على أن هناك حالة من التركيز الشديد يتحلى بها اللاعبون والجهاز الفني لتفادي أي أخطاء فنية سابقة، وكذلك لتحقيق الفوز وحصد كافة النقاط في الدوري، من أجل الاستمرار في المنافسة وتحقيق اللقب.

وأشار قمصان إلى أنه يبذل قصارى جهده في قيادة الفريق خلال هذه الفترة، ويسعى للتركيز وبذل أقصى جهده لتحقيق الفوز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقاط.