شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: نستعيد عددا من اللاعبين المصابين فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على غزل المحلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأربعاء فى بطولة الدورى الممتاز، لافتًا إلى أن اللاعبين لديهم مهمة صعبة خلال الفترة الحالية فى المواجهات المختلفة.

وأوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن المباراة كانت صعبة، وشهدت حصول الفريق على العديد من الفرص، وكان من الممكن تسجيل عدد أكبر من الأهداف لولا غياب التوفيق.

وأضاف عبد الحفيظ أن المنافس قدم مباراة قوية بفضل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه في الوقت الراهن لا يوجد مجال سوى للتركيز فقط، في ظل ضغط المباريات والغيابات العديدة التى تضرب صفوف الفريق.

وأكد أنه دائمًا ما يتحدث مع اللاعبين عن ضرورة التركيز الشديد واللعب حتى آخر ثانية فى عمر المباراة، وأى فريق قادر على التسجيل طالما يقدم المطلوب منه بشكل سليم.

وألمح إلى أن الجهاز الفنى يتعامل مع الأمر الواقع، وسوف يبدأ التحضير لمواجهة فريق بيراميدز التى تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل فى نسخة كأس مصر القديمة، وهو ما يستوجب على الجميع التركيز والعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج، لافتًا إلى أن الموسم الحالى صعب للغاية فى ظل المنافسة على أكثر من بطولة.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: لدينا مباراة مهمة للغاية أمام بيراميدز، وسوف نستعيد عددًا من اللاعبين المصابين، والفريق قادر على تقديم نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة.